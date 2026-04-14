Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni | Dopo la serie sono diventata la donna che volevo

Micol Olivieri ha pubblicato un video mentre su Canale 5 veniva trasmesso il ritorno della serie televisiva a cui aveva partecipato. La sua pubblicazione sembra essere una risposta indiretta al revival della fiction, anche se non ha fatto dichiarazioni esplicite a riguardo. La attrice, che aveva recitato nella serie in passato, ha affermato di aver raggiunto un obiettivo personale dopo aver concluso il suo percorso nel progetto.