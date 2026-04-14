Micol Olivieri snobba il ritorno dei Cesaroni | Dopo la serie sono diventata la donna che volevo
Micol Olivieri ha pubblicato un video mentre su Canale 5 veniva trasmesso il ritorno della serie televisiva a cui aveva partecipato. La sua pubblicazione sembra essere una risposta indiretta al revival della fiction, anche se non ha fatto dichiarazioni esplicite a riguardo. La attrice, che aveva recitato nella serie in passato, ha affermato di aver raggiunto un obiettivo personale dopo aver concluso il suo percorso nel progetto.
Mentre su Canale 5 andava in onda il ritorno dei Cesaroni, Micol Olivieri ha pubblicato un video che ha il sapore di una provocazione. Il commento dopo le polemiche per la sua esclusione dal cast: "Tutto quello che ho fatto dopo i Cesaroni? Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Niccolò Centioni: “Mantenuto dai soldi delle repliche dei Cesaroni. Con Micol Olivieri fui io a sbagliare”
Leggi anche: “Ho visto l’auto arrivare, mio figlio Samuel stava per attraversare e questo gli ha fatto il pelo, mi si è gelato il sangue”: paura per Micol Olivieri, ex volto de “I Cesaroni”
Micol Olivieri. Micol Olivieri · Original audio. - facebook.com facebook