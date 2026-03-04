Key Energy a Rimini Tecno lancia la suite per ottimizzare consumi e performance Esg | ecco KontrolON

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il lancio di KontrolON, una nuova suite chiamata “Digital Energy Management” sviluppata a Rimini da Key Energy. Questa piattaforma combina tecnologia digitale e consulenza strategica con l’obiettivo di ottimizzare i consumi energetici e migliorare le performance ESG delle aziende.

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, presenta la nuova suite "Digital Energy Management", un'offerta che unisce innovazione digitale e consulenza strategica per migliorare le performance energetiche delle aziende. La presentazione ufficiale avverrà alla fiera Key – The Energy Transition Expo, in programma a Rimini da oggi a venerdì 6 marzo. Al centro della suite c'è KontrolON, la piattaforma proprietaria di TECNO che raccoglie e rende leggibili i dati energetici, permettendo un monitoraggio dettagliato dei consumi.