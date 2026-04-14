Michelin ha presentato due nuovi modelli di pneumatici, Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, prodotti nello stabilimento di Cuneo. L'azienda ha annunciato che questi pneumatici permettono un risparmio fino a 169 euro rispetto ai modelli precedenti. La presentazione avviene in occasione del centesimo anniversario di Michelin in Italia.

Michelin celebra il suo centesimo anniversario decimo in Italia lanciando i nuovi modelli Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, prodotti nello stabilimento piemontese di Cuneo. La novità arriva per marcare un secolo di presenza nel Paese, dove l’azienda si è stabilita per la prima volta fuori dalla Francia nel 1906. Il polo produttivo di Cuneo rappresenta il fulcro tecnologico del Gruppo, grazie a una linea di fabbricazione interamente robotizzata. Qui, l’integrazione tra macchinari di precisione e obiettivi ecologici ha permesso di concretizzare investimenti massicci nella Ricerca e Sviluppo, pari a 432 milioni negli ultimi cinque anni. I nuovi pneumatici sono progettati per essere universali, garantendo prestazioni ottimali sia per i motori termici che per le vetture ibride o elettriche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelin: nuovi pneumatici da Cuneo per risparmiare fino a 169€

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