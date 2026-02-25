michelin presentati i nuovi pneumatici anakee adventure 2 per le maxi enduro

Le enduro stradali stanno crescendo sempre di più e fanno ormai parte del segmento più dinamico nel mercato delle due ruote. Per questo Michelin ha deciso di introdurre un nuovo tipo di gomme per queste moto da avventura, presentando al Ristorante Moebius di Milano gli pneumatici di nuova generazione Anakee Adventure 2. Per Michelin, primo produttore in Italia con più di 14 milioni di pneumatici all'anno e con oltre 3.800 dipendenti, si tratta di un prodotto che va a ridefinire il concetto di viaggio su due ruote, offrendo sicurezza, comfort e prestazioni su asfalto e su sterrato. L'enduro stradale è pensato per la libertà, per il viaggio e per la scoperta, sia per il puro utilizzo off-road che per un uso moderno e versatile, dalla performance assoluta al desiderio di avventura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche:

Ktm 1390 Adventure S Evo: quando una maxi enduro nasce per andare forte su strada

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo "Battistine": sospesa una maestra, presentati nuovi filmati