Nuove Tv Amazon | fino a 65 e a partire da 169 euro

Amazon lancia in Italia le nuove smart TV. Le tre serie, Fire TV Serie 2, Serie 4 e Omni Qled, sono disponibili da subito con diagonali fino a 65 pollici e prezzi a partire da 169 euro. L’azienda punta a conquistare anche il mercato italiano con modelli più grandi e più economici.

Amazon ha annunciato la disponibilità in Italia delle nuove smart Tv della propria gamma: Fire Tv – Serie 2 (2nd Gen), Fire Tv – Serie 4 (2nd Gen) e Fire Tv Omni Qled (2nd Gen).Di seguito le caratteristiche principali, i prezzi e le offerte lancio.Serie Fire Tv Omni Qled nei formati da 50” a.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Le TV di Amazon a partire da 249 euro

Le TV di Amazon sono disponibili a partire da 249 euro, offrendo una gamma di modelli adatti a diverse esigenze.

Super Offerta Amazon: Fire Tv Stick a partire da soli 27 euro

Amazon rilancia la promozione: il Fire TV Stick HD si trova a 27 euro, con uno sconto del 38%.

