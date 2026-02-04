Il valore del rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile e dell’ordine sociale

A Torino e Bologna si vede ormai di tutto. Le piazze sono diventate il palcoscenico di comportamenti che sfidano le regole di convivenza. La gente si abitua a violare le norme, e questo preoccupa sempre di più. Le città, simboli di una protesta che si è trasformata in violenza, cercano di reagire. Ma il rischio è che la normalizzazione di questi atteggiamenti finisca per minare l’ordine sociale.

Torino e Bologna, città simbolo di un'opposizione sociale che si è trasformata in violenza di piazza, sono diventate teatro di un fenomeno preoccupante: la normalizzazione di comportamenti che violano le regole della convivenza civile. Gli scontri tra gruppi antagonisti e forze dell'ordine, come quelli scattati durante la partita Virtus-Maccabi e quelli successivi in città, non sono più episodi isolati, ma manifestazioni di un clima che ha trovato radici in ambienti che dovrebbero invece essere custodi dell'ordine democratico. Il Procuratore generale del Piemonte, Lucia Musti, ha messo in luce un'area grigia, composta da persone appartenenti alla borghesia colta e all'élite intellettuale, che non solo tollera, ma spesso giustifica azioni che sono reati: il turbamento dell'ordine pubblico, l'occupazione di spazi, il blocco di infrastrutture.

