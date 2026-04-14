Michele Lamberti | Questo record italiano nei 50 dorso ha un sapore speciale

Ai Campionati Italiani di nuoto in vasca lunga di Riccione, Michele Lamberti ha concluso la finale dei 50 dorso con un tempo che ha stabilito un nuovo record nazionale. L’atleta ha mostrato una buona performance, cogliendo subito l’attenzione del pubblico con una gara di rilievo. La competizione si è svolta nel corso di una giornata caratterizzata da molte sfide e risultati importanti nel settore.

Subito spettacolo e tempi di rilievo ai Campionati Italiani di nuoto in vasca lunga di Riccione, dove a prendersi la scena è stato Michele Lamberti, protagonista assoluto della finale dei 50 dorso. Il bresciano, che condivideva il primato nazionale con Thomas Ceccon, si è presentato ai blocchi con un obiettivo chiaro: prendersi il record in solitaria. Missione compiuta. In assenza di Ceccon, impegnato su altri fronti in questi Assoluti primaverili, Lamberti ha dominato la gara con una partenza esplosiva e una progressione impeccabile, fermando il cronometro a 24?38. Un tempo che gli consente di abbassare di due centesimi il precedente limite italiano e di conquistare il pass per gli Europei di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Michele Lamberti: “Questo record italiano nei 50 dorso ha un sapore speciale” Michele Lamberti super a Riccione: record italiano nei 50 dorso e pass per gli Europei di ParigiPrima finale e subito fuochi d’artificio nei campionati italiani di nuoto in vasca lunga a Riccione. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.