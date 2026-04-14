Nella prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, sono stati assegnati i titoli italiani e i posti per gli Europei di Parigi. Michele Lamberti ha stabilito il nuovo record italiano nei 50 dorso, mentre Pilato e Ragaini non sono riusciti a brillare come nelle precedenti competizioni. La giornata ha visto momenti di tensione e soddisfazione tra gli atleti, con alcune prestazioni al di sotto delle aspettative.

Andata in archivio la prima giornata di finali degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Titoli tricolori e pass per gli Europei di Parigi sono stati assegnati e le emozioni non sono mancate. L’inizio è stato scoppiettante grazie a Michele Lamberti che, nei 50 dorso, non si è accontentato di prevalere e di conquistarsi così il biglietto per la rassegna continentale. Lamberti, infatti, si è imposto col record italiano di 24?38, migliorando il limite nazionale che apparteneva a lui e a Thomas Ceccon in coabitazione. Il classe 2000 ha preceduto Francesco Lazzari (24?98) e Lorenzo Mora (25?32). Negli 800 stile libero donne, Simona Quadarella, di ritorno dall’esperienza in Australia, ha messo d’accordo tutti e col tempo di 8’21?01 ha prevalso davanti a Emma Vittoria Giannelli (8’32?95) e a Noemi Cesarano (8’35?71).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Michele Lamberti illumina i Campionati Italiani col record dei 50 dorso, Pilato e Ragaini sottotono

Nuoto, Lamberti illumina col record nei 50 dorso. Quadarella e Deplano consistenti, Pilato sottotonoAndata in archivio la prima giornata di finali degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione.

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