La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura ha nuovamente respinto la richiesta di

La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), per la terza volta ha respinto la richiesta di "fuori ruolo" presentata dalla Regione Puglia per l'ex governatore e magistrato Michele Emiliano, per il quale viene proposto l'incarico di consigliere giuridico della giunta di Antonio Decaro. La commissione Il Csm ha bocciato la richiesta con cinque voti contrari, quelli dei laici di centrodestra e dei due magistrati di Area. Dalla Regione fanno sapere di non aver ancora ricevuto dal Csm alcuna comunicazione formale, però con la terza bocciatura consecutiva appare improbabile un altro tentativo....🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Michele Emiliano consigliere giuridico della Regione: respinta anche la terza richiesta. Cosa succede ora

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Emiliano consigliere giuridico di Decaro, il Csm stoppa la nomina: "Dubbi sull'inquadramento del ruolo"L'organo di autogoverno della Magistratura ha sollevato "alcune difficoltà di inquadramento" rispetto alla richiesta formulata dalla Regione Brusca...

Nel 2011 l'artista aveva ricevuro le Chiavi della città dall'allora sindaco Michele Emiliano - facebook.com facebook

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