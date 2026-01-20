Michele Emiliano affiancherà il governatore Decaro come consigliere giuridico

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato la nomina di Michele Emiliano come suo nuovo consigliere giuridico. Questa scelta mira a rafforzare l’assistenza legale e il supporto istituzionale, garantendo un servizio competente e dedicato alle esigenze dell’ente regionale. La collaborazione tra i due rappresentanti si inserisce nel percorso di consolidamento delle funzioni amministrative e di tutela giuridica delle decisioni regionali.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, firma la nomina di Michele Emiliano come consigliere giuridico. L’ex presidente si occuperà dello studio e interpretazione delle norme in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana. Lavorerà sulle proposte di legge regionale e sulla semplificazione dell’ordinamento giuridico regionale. Il contratto ha una durata di 3 anni con un compenso di circa 130mila euro lordi l’anno. L’ufficializzazione solo dopo il via libera del Csm, che deve autorizzare la collocazione fuori ruolo di Emiliano. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Emiliano consigliere giuridico del presidente: Decaro firma la nominaOggi, Antonio Decaro ha firmato la nomina di Emiliano come consigliere giuridico della presidenza. Regione Puglia, Decaro nomina Emiliano consigliere giuridico della PresidenzaIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato la nomina di Michele Emiliano come consigliere giuridico della Presidenza regionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Regione Puglia, Decaro pronto a presentare la giunta. Ma ora Emiliano rischia di rimanere fuori; Emiliano consigliere giuridico del presidente: Decaro firma la nomina, nel pomeriggio la presentazione della giunta; Giunta Decaro, chi sono i dieci assessori: il profilo e le deleghe assegnate; Michele Emiliano, il nuovo ruolo da consulente per il Pd pugliese: Compenso da 130mila euro | Libero Quotidiano.it. Emiliano consigliere giuridico del presidente: Decaro firma la nomina in Regione - Decaro firma la nomina: Emiliano sarà consigliere giuridico della Presidenza. Ecco su quali materie lavorerà, tra leggi, norme e semplificazione ... pugliapress.org Alla fine Emiliano resta fuori dalla Giunta: De Caro lo nomina consigliere sulle leggi - BARI – Non sarà assessore ma consigliere giuridico del presidente: alla fine Michele Emiliano resta fuori dalla Giunta della regione Puglia guidata da Antonio Decaro ma accetta un prestigioso incarico ... dire.it L’assegnazione delle deleghe agli assessori di Antonio Decaro ha cambiato il paradigma utilizzato negli ultimi dieci anni dalla giunta Michele Emiliano. Per allineare l’azione politica a quella amministrativa sarà necessaria anche una riorganizzazione - facebook.com facebook Michele Emiliano sarà uno spot per il Sì al referendum x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.