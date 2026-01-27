Spalletti chiarisce i dettagli dell'incontro con Conte, spiegando cosa è successo e condividendo le sue impressioni. La sua testimonianza offre un approfondimento sulla vicenda, senza enfasi o sensazionalismi, mantenendo un tono sobrio e professionale.

Spalletti alla vigilia di Juve Monaco è ritornato sulle parole di Conte spiegando nei dettagli quanto successo. Le dichiarazioni del tecnico. Le parole di Conte sono state affrontate anche nella conferenza stampa di vigilia di Monaco Juve con Spalletti che è ritornato sul tema. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero su quanto detto da Conte nelle ore precedenti alla sfida contro il Chelsea: SPALLETTI SU CONTE – «Lì per lì pensavo fosse l’intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero. Spererei che si abbiano temi diversi, temi da Champions League». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti risponde a Conte: «Lì per lì pensavo fosse intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero. Spero in una cosa»

Approfondimenti su Spalletti Conte

Spalletti chiarisce i dettagli dello scambio con Conte, spiegando cosa è successo realmente e le sue aspettative future.

Luciano Spalletti, nel presentare la partita contro il Monaco, ha commentato le parole di Conte, sottolineando come inizialmente pensasse fosse intelligenza artificiale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Spalletti Conte

Argomenti discussi: Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!; Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro; Juventus contro Napoli si gioca anche fuori dal campo: la mossa di Spalletti per rispondere a Conte.

Spalletti risponde a Conte su Instagram: Napoli? I migliori di tutti...L'allenatore bianconero replica a quello degli azzurri, indispettito per la definizione di ex campioni d'Italia ... corrieredellosport.it

Pagina 3 | Spalletti, la risposta a Conte in conferenza Champions: Quando l'ho sentito ho pensato subito a...Spalletti è tornato sul sogno top 8: Meglio fare due partite di meno, il sovrapporsi può dare disturbi. Sui complimenti e i miglioramenti che può fare la squadra: Io vi ringrazio. La velocità del c ... tuttosport.com

#Spalletti risponde a Conte: "Napoli I migliori di tutti, i campioni". Poi la frase sull'intelligenza artificiale x.com

#Spalletti non risponde alla domanda su #Conte: «Ma di cosa parliamo Parliamo di #Champions» A Sky Sport, presentando il match contro di Champions contro il #Monaco: «Se questi sono temi da Champions League, andiamo avanti» https://www.ilnapolis - facebook.com facebook