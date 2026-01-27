Spalletti chiarisce i dettagli dello scambio con Conte, spiegando cosa è successo realmente e le sue aspettative future. La sua risposta si inserisce nel contesto della vigilia di Juventus-Monaco, offrendo un’analisi sobria e precisa dell’evento. Un intervento che evidenzia l’importanza di comprendere i fatti senza enfasi, mantenendo un tono neutro e informativo.

Spalletti alla vigilia di Juve Monaco è ritornato sulle parole di Conte spiegando nei dettagli quanto successo. Le dichiarazioni del tecnico. Le parole di Conte sono state affrontate anche nella conferenza stampa di vigilia di Monaco Juve con Spalletti che è ritornato sul tema. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico bianconero su quanto detto da Conte nelle ore precedenti alla sfida contro il Chelsea: SPALLETTI SU CONTE – «Lì per lì pensavo fosse l’intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero. Spererei che si abbiano temi diversi, temi da Champions League». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti risponde a Conte: «Lì per lì pensavo fosse intelligenza artificiale, poi mi sono reso che era vero. Spero in una cosa»

Luciano Spalletti, nel presentare la partita contro il Monaco, ha commentato le parole di Conte, sottolineando come inizialmente pensasse fosse intelligenza artificiale.

In vista della partita di Champions contro il Monaco, Spalletti ha presentato le sue considerazioni alla vigilia dell’incontro.

