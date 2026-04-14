Durante una riunione di gabinetto, il premier israeliano ha parlato del rapporto tra il suo governo e l’amministrazione Trump, affermando che riceve dettagli in modo quotidiano. Ha descritto il livello di coordinamento e collaborazione tra le due parti, sottolineando l’intensità di questo rapporto. Le sue parole hanno messo in luce il costante flusso di informazioni tra il governo israeliano e l’amministrazione statunitense.

Durante una riunione di gabinetto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto con parole molto dirette il livello di coordinamento e interconnessione tra il governo di Gerusalemme e l’amministrazione Trump. A rivelarlo è stato il corrispondente di Axios, Barak Ravid: «Ho parlato ieri con il vicepresidente JD Vance » ha dichiarato Netanyahu. «Mi ha chiamato dal suo aereo mentre tornava da Islamabad. Mi ha riferito in dettaglio, come fa questa amministrazione ogni giorno, sugli sviluppi dei negoziati». Netanyahu ha proseguito spiegando che sono stati gli Usa ad annunciare la fine dei negoziati, i quali «non hanno potuto tollerare la violazione flagrante dell’accordo da parte dell’Iran».🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Mi riferiscono in dettaglio ogni giorno”: Netanyahu svela il rapporto con l’amministrazione Trump

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