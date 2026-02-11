Arianna Mercuri sul rapporto con Valerio Ciaffaroni svela | Non mi ha mai trattata male

Arianna Mercuri e Valerio Ciaffaroni continuano a seguire la loro strada, senza troppi giri di parole. Dopo aver fatto parlare di sé per il loro rapporto nato nel villaggio, Arianna rompe il silenzio sui social per chiarire le cose. Spiega che tra lei e Valerio c’è stata solo una forte attrazione e non ha mai subito maltrattamenti da parte sua. La giovane si mostra tranquilla e decisa a stare lontana da equivoci, mentre lui, ancora coinvolto con l’ex Sarah, sembra mantenere un profilo basso. La vicenda resta sotto gli occhi di tutti

Come procede tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri? Lei fa chiarezza sui social. Arianna Mercuri e Valerio Ciaffaroni si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Temptation Island e tra loro è scattata subito la scintilla, nel villaggio la forte intesa tra loro li ha fatti avvicinare al punto da compromettere la relazione di lui con l’ex fidanzata Sarah. Dopo aver baciato l’ex tentatrice il ragazzo ha chiesto il falò di confronto perché voleva essere lui stesso a raccontare a Sarah ciò che era successo con la single. Il loro è stato un confronto che ha emozionato tutti, decisero di lasciare il programma separati poi però c’era stato un riavvicinamento.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Arianna Mercuri, ex tentatrice di Temptation Island, ha condiviso recentemente alcune riflessioni sulla sua esperienza nel programma, dichiarando di essersi sentita in colpa.

