Una cantante del gruppo Le Bambole di Pezza ha deciso di tatuarsi la faccia di Carlo Conti sul braccio, mantenendo la promessa fatta in passato. La scelta è stata fatta dopo aver dichiarato che, in caso di partecipazione a Sanremo 2026, si sarebbe tatuata il volto del conduttore. Il tatuaggio è visibile e rappresenta il volto di Conti in modo dettagliato.

Lo aveva detto: se lei e la sua band fossero state prese a Sanremo 2026 si sarebbe tatuata il volto di Carlo Conti. Stiamo parlando di Cleo, la cantante de Le Bambole di Pezz a che ora sfoggia il volto del conduttore toscano sul braccio. E su Instagram lo racconta così: “ Per il meme? Sì, ma neanche troppo. Tutti i tatuaggi che ho, quando li guardo, mi mettono di buon umore e questo è uno di quelli. Chi mi conosce da vicino sa quanto sono stati difficili questi anni per me: ho rinunciato all’idea di avere un piano B e questo mi ha creato non pochi problemi e pensieri. Ho messo da parte l’idea di andare all’università, iniziando a lavorare come babysitter perché era l’unico lavoro che mi permettesse di concentrarmi al 100% sul mio percorso musicale con solo un diploma in liceo artistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La cantante de Le Bambole di Pezza si è tatuata la faccia di Carlo Conti sul braccio: ecco com'è venuta e perché lo ha fatto

