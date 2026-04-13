Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali i portavoce della cantante replicano | Tutto falso

Un’attrice ha accusato pubblicamente una cantante di molestie sessuali, raccontando di un episodio avvenuto in Australia. I portavoce della cantante hanno risposto dichiarando che le accuse sono false. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove l’attrice ha condiviso il suo racconto e le sue accuse contro la star della musica. La cantante ha negato ogni addebito attraverso una comunicazione ufficiale, definendo infondate le affermazioni.

L'attrice è intervenuta sui social per condividere un attacco alla star della musica parlando di un presunto incidente avvenuto in Australia. Ruby Rose ha accusato Katy Perry, con un post su Threads, di averla molestata sessualmente in un nightclub in Australia. I portavoce della cantante sono immediatamente intervenuti sostenendo che sia tutto falso e che l'attrice, in precedenza, ha compiuto degli attacchi infondati simili in altre occasioni. Le accuse di Ruby Rose Rispondendo a un post del sito Complex Music sulla reazione di Katy Perry all'esibizione di Justin Bieber al Coachella, Ruby Rose ha scritto: "Katy Perry mi ha molestata sessualmente nel nightclub Spice Market a Melbourne.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, i portavoce della cantante replicano: "Tutto falso" La stilista Katie Perry vince contro la cantante Katy Perry. La scomoda omonimia risolta in un tribunaleImmagina i vantaggi di avere lo stesso nome di una pop celebrity, magari quando devi prenotare un tavolo al ristorante e, con un nome sconosciuto e... A Davos tra i big mondiali c’è anche Katy PerrySi fa sempre più seria la storia d’amore tra l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau e Katy Perry, tanto che la popstar è stata avvistata tra il...