Tommaso Zorzi ha assistito a un episodio di razzismo nel parco di Milano, mentre passeggiava con il suo cane. In lacrime, ha condiviso la sua esperienza di fronte a un caso di discriminazione, evidenziando l’importanza di affrontare e sensibilizzare su queste situazioni. Un momento di riflessione che invita alla consapevolezza e al rispetto reciproco nella società.

Tommaso Zorzi è stato testimone di un episodio di razzismo avvenuto a Milano, mentre stava passeggiando con il suo cane al parco. Il co-conduttore di “ Cortesie per gli ospiti” ed ex concorrente del “Grande Fratello” ha condiviso, tra le lacrime, la sua esperienza con i follower. “Volevo raccontarevi una cosa che mi è successa oggi, ero al parco col cane e una ragazza nera – ha raccontato – mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini, che erano poco più indietro, fare dei commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all ‘uscita del parco perché non si sentiva sicura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mi ha distrutto il cuore. Una ragazza mi ha avvicinato al parco e mi ha chiesto aiuto perché vittima di insulti razzisti": Tommaso Zorzi in lacrime – IL VIDEO

