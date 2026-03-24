La Principessa Mette-Marit di Norvegia è apparsa nuovamente in pubblico, partecipando a un evento ufficiale a Oslo. Il Palazzo Reale ha aggiornato il programma della visita di Stato dei sovrani del Belgio, inserendo la 52enne nella prima udienza dopo la cerimonia di benvenuto. Durante l’occasione, ha indossato una spilla appartenuta a una zia, scomparsa in passato.

Ritorno in pubblico, a sorpresa, della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Il Palazzo Reale di Oslo ha modificato il programma ufficiale della visita di Stato dei sovrani del Belgio per includere la 52enne nella prima udienza dopo la cerimonia di benvenuto. Una presenza che segna la fine di una pausa durata circa otto settimane, seguite a un periodo complesso per la famiglia reale norvegese. La Principessa è tornata al fianco del marito, il Principe Haakon di Norvegia, in un momento delicato anche dal punto di vista mediatico, dopo le vicende che hanno coinvolto il figlio Marius Borg. Ma a colpire osservatori e analisti è stato anche un dettaglio simbolico: il gioiello scelto per l’occasione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia riappare in pubblico con la spilla della zia che l’odiava

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