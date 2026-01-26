Ingrid Alexandra di Norvegia si trova attualmente in Lapponia per conoscere la cultura e il popolo Sami. La sua visita è stata accompagnata da uno spettacolare spettacolo naturale: l'aurora boreale. La principessa, che dall’estate vive in Australia, continua così a scoprire le tradizioni delle diverse regioni del suo paese. La foto mostra un suggestivo momento sotto il cielo illuminato da luci naturali, simbolo della bellezza della natura norvegese.

Dalla scorsa estate Ingrid Alexandra di Norvegia, figlia primogenita del principe Haakon e della principessa Mette-Marit, vive in Australia. A Sydney, dove frequenta l’università e, soprattutto, riesce a vivere la sua giovinezza in modo un po’ più spensierato rispetto a come la vivrebbe in patria, ora che il suo fratellastro Marius sta per affrontare un processo davvero complicato. Ogni tanto, però, una toccata e fuga nel regno di cui un giorno sarà regina la fa. In questi giorni, ad esempio, è in Norvegia, complice il compleanno appena trascorso – è nata il 21 gennaio – da celebrare con i propri cari. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ingrid Alexandra di Norvegia si trova in Lapponia per conoscere il popolo Sami. Guarda la foto spettacolare con l'aurora boreale

Approfondimenti su ingrid alexandra

Il 21 gennaio, Ingrid Alexandra di Norvegia compie 22 anni.

Tra il 19 e il 20 gennaio, nel cielo delle Orobie si è manifestata un'eccezionale aurora boreale, un fenomeno raro anche a latitudini più settentrionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su ingrid alexandra

Argomenti discussi: Tanti auguri alla futura regina di Norvegia!; Ingrid di Norvegia compie 22 anni: il gesto per salvare la Corona dal processo del fratello; Salgono le accuse per Marius, figlio della principessa Mette-Marit. Ha trasportato 3 kg di marijuana; Ingrid Alexandra, la sua nuova vita in Australia è tra gli animali.

