Firenze chiusura di Ponte al Pino | posata la nuova passerella pedonale Funaro | Aprirà il 5 febbraio

A Firenze, Ponte al Pino rimarrà chiuso fino alle 5 di lunedì 26 gennaio per l’installazione della nuova passerella pedonale, prevista per il 5 febbraio. La chiusura include anche lo stop della circolazione ferroviaria a Campo di Marte dalle 15 di oggi alle 15 di domenica. Questi interventi puntano a migliorare la sicurezza e la mobilità nell’area, garantendo un accesso più agevole ai cittadini e ai visitatori.

Il Ponte resterà chiuso fino alle ore 5 di lunedì 26 gennaio. E dalle 15 di oggi, fino alle 15 di domenica, è scattato anche lo stop della circolazione ferroviaria a Campo di Marte. “Ci tengo a ringraziare veramente tutte e tutte le istituzioni, la Fiorentina, la RFI perché c’è stata un’attenzione da parte di tutti a sollecitare i cittadini a prestare la massima attenzione e usare dove possibile mezzi pubblici. Veniamo ora dalla posa della passerella che si è appena conclusa, ovviamente ora stanno facendo tutte le prove di carico e il traffico in questo momento rimarrà chiuso, nei prossimi giorni continueranno fino a che ci sarà poi l’apertura della passerella pedonale nuova, che è quella che rimarrà in attesa ovviamente di avere poi quest’estate le lavorazioni complessive al nuovo ponte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze, la posa della passerella pedonale su Ponte al PinoA Firenze, è stata avviata la posa della passerella pedonale su Ponte al Pino, un intervento che ha comportato la temporanea chiusura del traffico veicolare e ferroviario, con ripercussioni anche sulla circolazione dell’Alta Velocità.

Firenze, chiusura Ponte al Pino: stop ai treni Alta Velocità, Italia divisa in due fino alle 15 di domenica 25A Firenze, il traffico ferroviario sarà sospeso tra Campo di Marte e Ponte al Pino dalle 15 di sabato 24 alle 15 di domenica 25, a causa della chiusura del Ponte al Pino.

