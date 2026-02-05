Metro Linea 1 la stazione Tribunale aprirà entro Pasqua | l’annuncio del sindaco di Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che la stazione Tribunale della metropolitana Linea 1 aprirà entro Pasqua. Dopo mesi di attese, i lavori stanno procedendo e si prevede di mettere in funzione il nuovo punto di accesso al sistema di trasporto pubblico della città in tempi molto stretti. I cittadini aspettano con ansia questa apertura, che dovrebbe migliorare i collegamenti nel quartiere e alleggerire il traffico in zona.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, annuncia la prossima apertura della stazione Tribunale della linea 1 della metropolitana di Napoli. La stazione Tribunale della linea 1 della metropolitana di Napoli aprirà entro Pasqua. Lo annuncia su Instagram, il sindaco, Gaetano Manfredi. "Stiamo facendo grandi passi in avanti - scrive - contiamo di aprire al pubblico entro Pasqua la nuova stazione Tribunale della linea 1 della metropolitana. E' un'apertura attesa che renderà più semplice muoversi nel cuore della città e raggiungere i principali nodi di collegamento. E' una nuova fermata per una città sempre più connessa".

