Napoli la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua | uscite in via Aulisio e Poggioreale

La stazione Tribunale della metropolitana di Napoli aprirà entro Pasqua. I lavori sono quasi terminati e l’annuncio arriva direttamente dal sindaco Manfredi. La stazione si trova tra via Aulisio e Poggioreale, e sarà pronta per l’inizio di aprile. I cittadini aspettano da tempo questa nuova fermata, che dovrebbe migliorare il collegamento tra quartieri e il centro della città. La data di apertura ufficiale è ormai vicina.

Manfredi: "La stazione Tribunale della metro Linea 1 aprirà entro Pasqua", cioè all'inizio di aprile.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

