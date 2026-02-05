Napoli la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua | uscite in via Aulisio e Poggioreale

La stazione Tribunale della metropolitana di Napoli aprirà entro Pasqua. I lavori sono quasi terminati e l’annuncio arriva direttamente dal sindaco Manfredi. La stazione si trova tra via Aulisio e Poggioreale, e sarà pronta per l’inizio di aprile. I cittadini aspettano da tempo questa nuova fermata, che dovrebbe migliorare il collegamento tra quartieri e il centro della città. La data di apertura ufficiale è ormai vicina.

Manfredi: "La stazione Tribunale della metro Linea 1 aprirà entro Pasqua", cioè all'inizio di aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Tribunale Linea 2 metro Napoli, via ai lavori per la nuova stazione di Piazza Cavour Metro Linea 2 Napoli, chiusa la stazione Amedeo per un mese: riaprirà il 1 marzo La stazione Amedeo della metro Linea 2 a Napoli rimarrà chiusa per un mese. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Tribunale Argomenti discussi: Metro linea 1 Napoli, la stazione Tribunale apre entro Pasqua. Poi è il turno di Capodichino; Metro, Manfredi: Nuova stazione ad aprile. Pronto il prolungamento di Linea 6 |VIDEO; Il nuovo ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli, collega Tribunale e Procura: strada chiusa fino a marzo; Metropolitana di Napoli, Paolo Carbone: Navetta per l’aeroporto e poi arriverà la metro. Napoli, Tribunale, arriva la metro: «Stazione pronta a Pasqua, dopo tocca a Capodichino»«Per Pasqua 2026» il metrò dell’arte potrà contare su una nuova apertura: la fermata dell’AreNapoli, il nuovo palazzetto dello sport ... ilmattino.it Stazione metro Tribunale aperta entro Pasqua, dopo toccherà a CapodichinoLa stazione Tribunale diventerà la fermata della linea 1 più vicina a quella dello scalo di Capodichino in arrivo tra fine 2026 e inizio 2027 ... internapoli.it NAPOLI - la Stazione di "Municipio" sarà lo scavo archeologico più grande d'Europa. La flotta di Neapolis, spunta la quinta imbarcazione a Piazza Municipio Il cantiere della nuova metropolitana di Napoli continua ad essere un pozzo ricco di meraviglie. Il num facebook Piazza Garibaldi, esterno Stazione Centrale di #Napoli. Ore 9. Non c'è neppure un #taxi. Adesione altissima allo sciopero di oggi @TgrRai @TgrRaiCampania x.com

