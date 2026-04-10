In Toscana, le previsioni del tempo segnalano un aumento delle temperature che si farà sentire domenica 12 aprile. Tuttavia, si prevede anche un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche, con un peggioramento che porterà a una fase di instabilità più intensa lunedì 13 aprile, caratterizzata dalla possibilità di temporali su tutta la regione.

Le previsioni meteorologiche per la Toscana indicano un mutamento delle condizioni atmosferiche che interesserà l’intera regione a partire da domenica 12 aprile, culminando in una fase di instabilità più marcata lunedì 13 aprile con possibili temporali. Mentre la giornata odierna, venerdì 10 aprile, vede una situazione caratterizzata da nubi basse e nebbie locali su alcune zone costiere e nel Valdarno, il passaggio verso il maltempo avverrà gradualmente attraverso un aumento termico nel fine settimana. Il quadro attuale, monitorato con precisione dai tecnici del Lamma, descrive una mattinata di venerdì con fenomeni di foschia e nubi stratificate che hanno interessato la costa settentrionale e le aree del Valdarno Medio e Inferiore fino alle prime ore del giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, caldo in aumento e poi allerta: arrivano i temporali

Leggi anche: Frosinone e Lazio, scatta l'allerta meteo: arrivano piogge e temporali

Temporali e vento forte, venerdì con l’allerta meteo gialla in ToscanaFIRENZE – Il cielo sopra la Toscana torna a farsi minaccioso e la macchina della prevenzione si mette in moto.

Maltempo in Toscana e allagamenti a Carrara

Temi più discussi: Meteo, il caldo e l’alta pressione non lasciano la Toscana. Ma dopo il weekend cambia tutto; Meteo in Toscana: dopo il caldo cambia tutto. Vento e pioggia in arrivo; Meteo Italia, caldo anomalo e poi brusco calo con maltempo; Meteo Toscana, svolta a Pasqua e Pasquetta: torna il sole ma con differenze tra costa e interno.

Più caldo e più piovoso, come è stato il clima in Toscana nel 2025: Il quarto più afoso degli ultimi 71 anniConfrontando il dato del 2025 con il clima di 50 anni fa l'aumento della temperatura sale a +2,05 °C sopra la media. È quanto emerge dal rapporto annuale presentato dal Consorzio Lamma ... lanazione.it

Tanto sole e temperature su, estate settembrina in Toscana. Poi arriva la tempesta equinoziale: quando e doveFirenze, 16 settembre 2025 – La parola d’ordine è: non mettere via magliette a maniche corte e pantaloncini. L’estate non mollerà ancora la presa. «Nelle prossime ore avremo l'ultimo passaggio ... lanazione.it

La guerra arriva negli alveari: miele a rischio in Toscana, impatto da 130 milioni... - facebook.com facebook

Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana x.com