Meteo | Previsioni per mercoledì 15 aprile

Per mercoledì 15 aprile, le previsioni indicano che a Modena al mattino ci saranno molti nuvoloni e deboli piogge. Durante la giornata, la nuvolosità si ridurrà progressivamente, portando a cieli poco nuvolosi in serata. È previsto un accumulo di circa 3 millimetri di pioggia nel corso della giornata.

A Modena cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si.🔗 Leggi su Modenatoday.it Meteo | Previsioni per Mercoledì 15 Aprile 2026 Meteo | Previsioni per mercoledì 1 aprileA Modena nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo | Previsioni per mercoledì 8 aprileA Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.