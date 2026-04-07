Meteo | Previsioni per mercoledì 8 aprile

Per mercoledì 8 aprile, le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi a Modena, senza precipitazioni previste. Durante la giornata, le temperature massime arriveranno a 24°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 13°C. Lo zero termico sarà stimato a circa 3195 metri. La giornata si presenta con condizioni meteorologiche stabili e temperature miti.

A Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3195m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per mercoledì 1 aprileA Modena nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì primo aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì primo aprile 2026.

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