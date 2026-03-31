Meteo | Previsioni per mercoledì 1 aprile

Per mercoledì 1 aprile, a Modena si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza piogge. La temperatura massima sarà di 15°C, mentre la minima si aggirerà intorno ai 6°C. Lo zero termico si stabilirà a 1229 metri. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili durante l’intera giornata.

A Modena nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1229m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorali e pianura emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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