Meteo Latina nuova allerta per la pioggia Rischio rovesci e temporali in tutto il Lazio

Da latinatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Latina si prepara a un nuovo allerta meteo. Le previsioni segnalano piogge intense e temporali che rischiano di colpire tutto il territorio. Gli abitanti si tengono pronti, mentre le autorità invitano alla massima prudenza per i possibili disagi.

L’attenzione resta alta nella provincia di Latina sul fronte maltempo. Gli esperti hanno annunciato per questi giorni un peggioramento delle condizioni meteo, con il ritorno delle piogge nel territorio pontino come anche nel resto del Lazio. “Da martedì 3 febbraio - ha spiegato il meteorologo di.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Meteo Latina: "Pioggia e rischio rovesci o temporali". C'è una nuova allerta

Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l'allerta arancione

Sono previste piogge, rovesci e vento forte nella provincia di Latina a causa di una nuova perturbazione atlantica.

