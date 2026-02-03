Meteo Latina nuova allerta per la pioggia Rischio rovesci e temporali in tutto il Lazio
La provincia di Latina si prepara a un nuovo allerta meteo. Le previsioni segnalano piogge intense e temporali che rischiano di colpire tutto il territorio. Gli abitanti si tengono pronti, mentre le autorità invitano alla massima prudenza per i possibili disagi.
L’attenzione resta alta nella provincia di Latina sul fronte maltempo. Gli esperti hanno annunciato per questi giorni un peggioramento delle condizioni meteo, con il ritorno delle piogge nel territorio pontino come anche nel resto del Lazio. “Da martedì 3 febbraio - ha spiegato il meteorologo di.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondimenti su Latina Meteo
Meteo Latina: “Pioggia e rischio rovesci o temporali”. C’è una nuova allerta
Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancione
Sono previste piogge, rovesci e vento forte nella provincia di Latina a causa di una nuova perturbazione atlantica.
Ultime notizie su Latina Meteo
Argomenti discussi: Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancione; MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE: CHIUSE LE SCUOLE A SABAUDIA E ALTRI COMUNI; Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 28 gennaio: stop alle lezioni in alcuni comuni. ELENCO AGGIORNATO; Allerta arancione in tutta la provincia di Latina, mercoledì 28 scuole chiuse nell’area del Golfo di Gaeta.
Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancioneAttenzione alta sulla provincia pontina, ma anche sul resto del Lazio. L’avviso della protezione civile regionale valido dal mattino di mercoledì 28 gennaio e per le successive 12-18 ore ... latinatoday.it
Nuova ondata di maltempo in arrivo: allerta arancione su Latina e provincia. Scuole chiuse in alcuni ComuniArriva anche sulla provincia di Latina la nuova perturbazione atlantica che tra oggi e domani interesserà gran parte dell’Italia. Secondo ... latinapress.it
*METEO PER LA PROVINCIA DI LATINA DEL 31 GENNAIO 2026.* Cielo tra sole e nuvole con tendenza ad ampie schiarite. Le temperature sul livello del mare oscilleranno tra 4°C e 14°C. L’umidità raggiungerà punte del 90% nelle zone interne ed in prossim - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.