Dopo diversi giorni con temperature quasi estive, le previsioni indicano un peggioramento del tempo sull’Italia. Sono attese piogge, venti e anche la presenza di sabbia sahariana che potrebbe influenzare alcune zone del paese. Questa variazione climatica segna un cambiamento netto rispetto alle giornate precedenti, che hanno visto condizioni meteorologiche più miti e stabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dall’estate anticipata al ritorno del maltempo. Dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive, l’Italia si prepara a un brusco cambiamento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore, il sole e la stabilità lasceranno spazio a piogge, vento forte e aria carica di umidità, accompagnati anche da un fenomeno particolare: l’arrivo della sabbia del Sahara. L’inizio della settimana vedrà un Paese letteralmente diviso in due, ma con la perturbazione destinata ad espandersi progressivamente. Le cause del peggioramento. Alla base di questo cambio di scenario c’è l’azione combinata di una saccatura nordatlantica in avvicinamento al Nord Italia e di un vortice depressionario tra Nord Africa e Mediterraneo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, cambia tutto: pioggia, vento e sabbia sahariana in arrivo

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