La settimana inizia con condizioni di tempo stabile, poi nel corso dei giorni successive si prevede un peggioramento con piogge, neve e venti su molte regioni italiane. Le previsioni indicano un ritorno del maltempo dopo una breve fase di sole e cielo sereno. Le temperature si manterranno generalmente basse, con variazioni a seconda delle zone interessate dai fenomeni.

Roma - Dalla stabilità della domenica al ritorno di piogge, neve e venti: la nuova settimana si apre con un peggioramento che interesserà soprattutto Centro e Sud Il quadro meteo della prossima settimana si presenta dinamico e in continua evoluzione, con una breve fase di miglioramento seguita da una nuova perturbazione destinata a riportare piogge, neve e instabilità su diverse aree del Paese. SABATO 28 MARZO – Residua instabilità al Sud, più sole altrove Al Nord prevalgono condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o leggermente velati e un aumento della nuvolosità verso sera al Nordovest, accompagnato da deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1100 metri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo settimana: tregua breve poi torna il maltempo su gran parte d’Italia

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