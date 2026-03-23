Meteo | pausa maltempo a Palermo ma da giovedì irrompe un fronte freddo dal Nord Europa

Le previsioni di 3bmeteo: mercoledì condizioni più stabili in Sicilia con temperature in aumento. Poi l’anticiclone tornerà a indebolirsi: si attendono piogge e temperature in calo Un flusso di correnti fredde di origine balcanica continuerà a interessare la Sicilia dando luogo a tempo a tratti instabile e freddo fino a martedì, tanto che sulla zona etnea la neve riuscirà a scendere fin verso quota 1.500m. Mercoledì il rinforzo dell’anticiclone favorirà condizioni più stabili sulla nostra regione, con ritorno di ampi spazi soleggiati e temperature in aumento. “A Palermo - spiega il meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino - le massime raggiungeranno i 18°C, a Messina 18°C, a Catania 19°C, ad Agrigento 20°C. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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