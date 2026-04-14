Meteo ancora tempo instabile e poi nel weekend esplode l' estate anche a Messina

Il meteo sulla Sicilia resta caratterizzato da condizioni instabili, con un vortice che continuerà a muoversi nell’area mediterranea fino a metà settimana. Tra mercoledì e giovedì, il sistema interesserà principalmente la regione, portando precipitazioni e temperature variabili. Tuttavia, nel corso del fine settimana, si prevede un aumento delle temperature che porterà a un rapido passaggio a condizioni estive.

Un vortice rimarrà in azione in area mediterranea fin verso la metà della settimana, transitando tra mercoledì e giovedì sulla Sicilia. Sono le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Secondo l'esperto ne conseguiranno condizioni di instabilità sulla nostra regione, con.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ancora pioggia e tempo instabile, temperature in calo: le previsioni meteo del weekendIl fine settimana sarà caratterizzato da piogge, temporali e vento forte soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle isole, mentre al Nord...

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