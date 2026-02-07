Ancora pioggia e tempo instabile temperature in calo | le previsioni meteo del weekend

Il fine settimana si prospetta all’insegna del maltempo. Pioggia, temporali e vento forte colpiranno soprattutto le regioni centro-meridionali e le isole, mentre al Nord ci saranno più spazi di cielo sereno. Le temperature scenderanno, rendendo il clima più fresco.

Le previsioni meteo per Roma segnalano ancora un fine settimana caratterizzato da piogge e temperature in diminuzione.

Il fine settimana si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con nevicate sull’Etna e temperature in diminuzione.

Meteo, maltempo e piogge nel weekend di sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 in Italia: la tendenzaLa circolazione atlantica continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, con il passaggio di più fronti perturbati fino al weekend: la tendenza ... meteo.it

Meteo: tra poche ore Pioggia forte e Neve, il Tempo sta per peggiorare ancora. Le zone a rischioSituazione: lo spostamento del fronte Con il passare delle ore, il primo fronte perturbato tenderà a spostare rapidamente il proprio baricentro verso levante. Già nel corso della mattinata si assister ... ilmeteo.it

