Il ciclone di San Valentino si abbatte sull’Italia | 10 giorni di maltempo | dove colpirà e quando torna il sole

Il ciclone di San Valentino si abbatte sull’Italia, portando dieci giorni di maltempo che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e la Toscana. La perturbazione, identificata come un fronte molto intenso, entrerà nel paese già da venerdì sera, causando abbondanti piogge e venti forti. La perturbazione si distingue per la sua potenza, che si farà sentire anche con allerta di livello arancione in alcune zone. La situazione rimarrà complicata fino alla metà della prossima settimana, con il sole che dovrebbe tornare solo a partire da mercoledì.

L’Italia non avrà pace nemmeno per la Festa degli Innamorati. Dopo una breve tregua prevista per oggi, venerdì 13 febbraio, giorno in cui comunque ci saranno ancora mareggiate residue al Sud, il maltempo tornerà puntuale nel weekend con l’arrivo del cosiddetto ciclone di San Valentino. Un treno di perturbazioni atlantiche che non conosce sosta continuerà a colpire la Penisola per almeno 10 giorni, fino alla possibile svolta attesa dopo il 22 febbraio. Nella giornata di sabato 14 febbraio il vortice colpirà nuovamente Sardegna, Lazio e Sud, estendendosi anche a Emilia, Toscana e Liguria. La caratteristica più pericolosa sarà rappresentata dal vento a rotazione ciclonica, con Maestrale sulla Sardegna, Libeccio sul Basso Tirreno e Tramontana sul Ligure. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Un nuovo fronte di maltempo sta interessando l’Italia, con condizioni atmosferiche in progressivo peggioramento.

Il maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.

