Meteo addio nuvole e pioggia | a Novara e nel Vco torna la primavera ma c' è una data di scadenza

Dopo giorni di pioggia e nuvole, il meteo cambia, portando condizioni di stabilità nel Novarese e nel Vco. A partire da mercoledì, un anticiclone proveniente dall’Europa occidentale si espanderà sulla regione, lasciando alle spalle l’instabilità atmosferica. La nuova fase sarà caratterizzata da un clima più mite e soleggiato, anche se le previsioni indicano che questa situazione potrebbe durare solo per un periodo limitato.

L'instabilità che ha segnato l'inizio della settimana ha le ore contate. A partire da mercoledì, un rapido rinforzo dell'anticiclone in espansione dall'Europa occidentale riporterà condizioni di stabilità sul Piemonte, e sul novarese e Vco, aprendo la strada a una fase tipicamente primaverile con.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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