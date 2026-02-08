Meteo Milano e in Lombardia nuvole e pioggia A San Valentino torna la neve poi un assaggio di primavera?

Oggi a Milano e in Lombardia il cielo è coperto e piove. La neve torna a San Valentino, ma tra qualche giorno si potrebbe sentire anche un po’ di primavera con temperature che arriveranno a toccare i 14 gradi. Molti cittadini si chiedono se questa è già una buona indicazione per i prossimi mesi.

Milano, 8 febbraio 2026 – Primavera in arrivo? È ancora presto, anche se negli ultimi giorni le temperature si sono alzate e la prossima settimana, a Milano e in Lombardia, si potrebbero toccare i 14 gradi. Ma nel fine settimana di San Valentino l'inverno dovrebbe tornare a farsi sentire per poi lasciare davvero posto al bel tempo con un clima mite e soleggiato. Vediamo tutto più nel dettaglio. Nebbia e piovaschi. Stando alle previsioni di Arpa Lombardia, oggi, domenica 8 febbraio, sul Nord Italia persisterann o correnti a curvatura ciclonica ma la parte instabile del flusso scorrerà quasi esclusivamente sul Centro-Sud Italia.

