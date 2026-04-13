Mark Zuckerberg si clona | i dipendenti di Meta potranno parlare con la versione AI del loro capo

Meta sta sviluppando una nuova funzionalità che permetterà ai dipendenti di interagire con una versione artificiale del loro leader, creata per fornire assistenza immediata. La società sta portando avanti questa iniziativa mentre continua a investire nell’ambito dell’intelligenza artificiale. La versione AI del dirigente sarà accessibile ai collaboratori dell’azienda, offrendo risposte e supporto in tempo reale senza coinvolgimenti diretti dell’originale.

Continua la corsa di Meta verso l’AI: la compagnia starebbe lavorando allo sviluppo di una nuova funzionalità al servizio del suo staff: una versione AI del suo presidente e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, da interpellare in tempo reale in caso di bisogno di assistenza. Secondo il Financial Times, Zuckerberg sarebbe sempre più attivo nella supervisione dell’impegno di Meta nel campo dell’intelligenza artificiale, oltre a quello per lo sviluppo funzionalità di AI Character. Meta VS OpenAI e Google. Fonti vicine a Zuckerberg riferiscono che il fondatore di Facebook stia riservando sempre più tempo della sua agenda a implementare progetti di IA in azienda, dedicando loro dalle cinque alle dieci ore alla settimana, nonché alla partecipazione a revisioni tecniche.🔗 Leggi su Open.online Mark Zuckerberg chiede aiuto a Mark Zuckerberg: in creazione un assistente Ai per il suo ruolo di Ceo di MetaMark Zuckerberg sta lavorando a un assistente di intelligenza artificiale personale, soprannominato “ZuckBot”, pensato per aiutarlo nel suo ruolo di... Mark Zuckerberg punta sull’AI e valuta nuovi tagli: a rischio fino al 20% dei dipendenti Meta, ma l’azienda smentisceMeta starebbe valutando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di fino al 20% della forza lavoro, se non oltre.