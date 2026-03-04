Nuovi agenti per garantire la sicurezza in città a Palermo arrivano oltre cento poliziotti

A Palermo arriveranno oltre cento nuovi agenti e ispettori di polizia per rafforzare i servizi di sicurezza. Il capo della polizia ha firmato il provvedimento su indicazione del ministro dell’Interno, con l’obiettivo di incrementare la presenza delle forze dell’ordine in città. I nuovi agenti saranno assegnati a diverse zone, senza dettagli specifici sulle destinazioni. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

In arrivo a Palermo nuovi agenti e ispettori di polizia. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, su indicazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato il provvedimento che prevede l’immissione di oltre cento agenti che, secondo le prime indiscrezioni, saranno destinati ai commissariati e all’Ufficio di prevenzione generale della questura. Nei prossimi mesi, probabilmente a ridosso dell’estate, è programmato l’arrivo di ulteriori unità che andranno a rinforzare anche gli uffici di polizia della provincia. Proprio in queste ore il questore di Palermo, Vito Calvino, sta firmando i provvedimenti per lo smistamento delle forze in arrivo secondo le esigenze di ciascun commissariato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sicurezza in Toscana, pronti 228 nuovi agenti. La mappa dei rinforzi (città per città) nel dossier del ViminaleFirenze, 12 gennaio 2025 – Saranno 228 i nuovi agenti che prenderanno servizio in Toscana nei prossimi giorni.

Sicurezza sotto pressione: arrivano nuovi agenti e mezzi operativiLa notizia è ufficiale: in Trentino arrivano 36 nuovi agenti di Polizia e due nuove autovetture allestite per il servizio di Polizia Stradale.

Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia MunicipaleCon l’ingresso dei quattro nuovi Agenti di Polizia Municipale, il Comune di Teggiano compie dunque un passo importante nel rafforzamento della sicurezza urbana, della tutela ambientale e dei servizi ... infocilento.it

Il questore di Ancona dà il benvenuto a nuovi agenti e vice ispettori. Capocsa, "contribuirà a rinforzare organico per prevenzione, contrasto reati e prossimità" #ANSA x.com

Da ieri sono in servizio alla Questura di Chieti 6 nuovi agenti e 4 ispettori provenienti da altre province d’Italia che vanno a rinforzare gli organici. Altri 4 agenti sono stati assegnati al Commissariato di P.S. di Vasto e un agente a quello di Lanciano. Il Questore facebook