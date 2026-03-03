La polizia si rinforza a Messina | il questore accoglie ventinove nuovi operatori

La Questura di Messina ha accolto 29 nuovi operatori, tra agenti, assistenti e ispettori della Polizia di Stato, il 2 marzo. Il questore Salvatore La Rosa ha incontrato personalmente i nuovi arrivati, che sono stati assegnati alla sede peloritana nell'ambito dei movimenti disposti dal Ministero dell’Interno. L’arrivo di questi agenti rappresenta un potenziamento delle forze di polizia locali.

In riva allo stretto arrivano 13 ispettori e 12 agenti mentre altri poliziotti prenderanno servizio a Capo d'Orlando e Sant'Agata Militello La Questura di Messina si rinforza con 29 nuovi operatori. Il questore Salvatore La Rosa infatti ieri 2 marzo ha incontrato i nuovi agenti, assistenti ed ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura peloritana, nell'ambito dei movimenti disposti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In particolare, in riva allo Stretto sono arrivati 13 operatori appartenenti al ruolo ispettori e 12 operatori appartenenti al ruolo agenti e assistenti, mentre sono stati assegnati direttamente al Commissariato di Capo d'Orlando 3 agenti e al Commissariato di Sant'Agata di Militello 1 agente.