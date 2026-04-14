Nel pomeriggio di domenica 12 aprile, più di mille persone si sono ritrovate nel Giardino Corallo per la quarta edizione di MessinaCon Day Zero. L'evento, organizzato da StrettoCrea, ha segnato l'inizio della stagione degli eventi 2026, attirando un grande afflusso di pubblico. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e appassionate, creando un clima di grande entusiasmo.

Oltre mille persone hanno affollato il Giardino Corallo domenica 12 aprile per la quarta edizione del MessinaCon Day Zero, segnando l’apertura ufficiale della stagione degli eventi 2026 gestita da StrettoCrea. La manifestazione ha trasformato quello che era un semplice appuntamento per appassionati in un momento di aggregazione culturale che coinvolge l’intera città di Messina. L’evoluzione di un modello culturale tra musica e territorio. Il successo della giornata non è stato solo numerico, ma strutturale. La scelta della location e l’ampliamento dell’offerta tematica hanno permesso al Day Zero di superare i confini della nicchia nerd. Sul palco, l’attenzione si è concentrata su attività diversificate, come il contest dedicato alla musica k-pop e l’intervento della doppiatrice Federica Valenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina esplode al Day Zero: oltre 1.000 persone per il nuovo evento

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