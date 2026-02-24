Open day Gardaland 2026 oltre 1.000 posti di lavoro | anche senza esperienza

Gardaland ha annunciato un open day per il 2026, causato dall’apertura della nuova stagione prevista per il 28 marzo. L’evento mira a trovare più di 1.000 nuovi dipendenti, anche senza esperienza pregressa. La direzione offre opportunità di lavoro a giovani e adulti, con particolare attenzione alle assunzioni temporanee per il periodo estivo. La partecipazione è aperta a chi desidera entrare nel parco e scoprire le possibilità di impiego.

In vista dell’apertura della stagione 2026, fissata per il 28 marzo, Gardaland Resort ha avviato una nuova campagna di reclutamento che punta a inserire nel proprio organico oltre 1.000 collaboratori, tra personale stagionale e fisso. Il piano conferma l’impegno del Resort non solo nell’offrire opportunità di lavoro, ma anche nel creare percorsi strutturati di formazione e benessere per i propri dipendenti. Posizioni aperte e requisiti richiesti. Le opportunità di lavoro spaziano su diverse aree del Resort, dal Parco Divertimenti al parco acquatico, dagli hotel all’acquario Sea Life Aquarium. Tra i ruoli disponibili: Nell’area del parco e delle attrazioni sono richieste le seguenti figure: addetti alle attrazioni;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

KFC annuncia oltre 500 posti di lavoro in Italia, anche senza esperienzaKFC Italia annuncia l’apertura di oltre 500 posti di lavoro nel 2026, anche senza esperienza pregressa.

Gardaland: 1000 posti, formazione e chance cerca lavoro.Gardaland ha annunciato una forte campagna di assunzioni, con oltre mille posti disponibili tra personale fisso e stagionale.