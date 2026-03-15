La corsa-bis di Panieri Evento al Molino Rosso con oltre 500 persone | Pronti per la sfida

Venerdì sera al Molino Rosso si è svolta la seconda corsa-bis di Panieri, un evento organizzato dal Partito Democratico per raccogliere fondi a sostegno della campagna elettorale del sindaco uscente. Oltre 500 persone hanno partecipato alla cena di autofinanziamento, che ha visto cittadini e sostenitori riunirsi per mostrare il loro supporto alla candidatura.

Oltre 500 persone hanno preso parte, venerdì sera al Molino Rosso, alla cena di autofinanziamento promossa dal Partito democratico a sostegno della campagna elettorale per la rielezione del sindaco uscente Marco Panieri. Presenti iscritti, simpatizzanti e rappresentanti della nascente coalizione di centrosinistra intenzionata a sostenere il progetto amministrativo di Panieri. C’erano, tra gli altri, anche il presidente della Regione, Michele de Pascale; il senatore Daniele Manca; il consigliere regionale Fabrizio Castellari; il sindaco metropolitano, Matteo Lepore; le vicepresidenti del Circondario, Francesca Marchetti e Beatrice Poli; il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, e quello territoriale, Fausto Tinti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La corsa-bis di Panieri. Evento al Molino Rosso con oltre 500 persone: "Pronti per la sfida" Articoli correlati Leggi anche: A Roccaraso invasione bis? La tiktoker Rita De Crescenzo lancia la nuova sfida: "Sindaco, noi siamo pronti"