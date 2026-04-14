Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che parteciperà al presidio del 17 aprile a Messina, organizzato per sostenere i lavoratori della compagnia Blu Jet. La manifestazione si svolge per chiedere la tutela dei posti di lavoro e la continuità dei collegamenti tra Sicilia e Calabria. La presenza del movimento è stata confermata come parte dell’appoggio ai dipendenti coinvolti nella vertenza.

Il Movimento 5 Stelle ha confermato la propria presenza al presidio previsto per il 17 aprile a Messina, con l’obiettivo di sostenere i dipendenti della compagnia Blu Jet nella battaglia per la tutela del lavoro e la continuità dei collegamenti tra Sicilia e Calabria. La decisione politica si inserisce in un percorso di mobilitazione che mira a risolvere le profonde disparità salariali e contrattuali che colpiscono chi garantisce ogni giorno il trasporto nello Stretto. L’iniziativa politica è guidata dal capogruppo del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, che sarà presente alla manifestazione insieme alla coordinatrice provinciale del movimento, Cristina Cannistrà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, battaglia per Blu Jet: il M5S scende in piazza per i lavoratori

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