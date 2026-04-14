Blu Jet sciopero dei lavoratori il 17 aprile | Uiltrasporti chiede la riapertura del confronto

Il 17 aprile è previsto uno sciopero dei lavoratori di Blu Jet, organizzato dalla Uiltrasporti. Il segretario generale dell’ente e il segretario provinciale marittimi hanno annunciato l’astensione dal lavoro a causa del mancato rinnovo del contratto di secondo livello. La Uiltrasporti ha chiesto la riapertura del confronto tra le parti per discutere delle questioni in sospeso e delle condizioni dei lavoratori.

Sciopero dei lavoratori Blu Jet fissato per il 17 aprile. A proclamarlo è la Uiltrasporti, con il Segretario Generale Antonino Di Mento e il segretario provinciale marittimi Mario Quartarone, a seguito del mancato rinnovo del contratto di secondo livello e del deterioramento delle relazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Sciopero del personale navi Blu Jet, possibili disservizi nello StrettoPossibili disservizi per gli utenti dei mezzi navali delle Ferrovie dello Stato che attraversano lo Stretto, per uno sciopero del personale Blu Jet. Sciopero dei farmacisti il 13 aprile, stop di 24 ore: la protesta di oltre 76mila lavoratori del privatoLunedì 13 aprile oltre 76mila lavoratrici e lavoratori delle farmacie private sosteranno una nuova giornata di sciopero. Stretto di Messina, venerdì 17 aprile sciopero di 8 ore dei lavoratori Blu Jet Ferrovie dello Stato comunica che non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza. Ecco gli orari e le rivendicazioni sindacali... - facebook.com facebook