Finti messaggi su Tari e Imu l' alert del Comune | Tentativi di truffa fate attenzione

Il Comune di Lucera ha diffuso un avviso per avvisare i cittadini riguardo a tentativi di truffa mediante messaggi falsi che riguardano la Tari e l'Imu. L'ente specifica che l’ufficio tributi non invia comunicazioni ufficiali tramite WhatsApp, SMS o altri canali informali per segnalare eventuali irregolarità. Si invita quindi a prestare attenzione a eventuali messaggi sospetti e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali.

Il Comune di Lucera comunica ufficialmente che l'ufficio tributi non utilizza WhatsApp, Sms o altri canali informali per notificare ai contribuenti comunicazioni relative a irregolarità nella Tari, nell'Imu e negli altri tributi comunali. Le uniche modalità attraverso cui l'amministrazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Sul telefono finti messaggi dal “Cup“: "Fate attenzione, sono solo truffe"Sono giorni che diverse utenze telefoniche del Folignate (e non solo) vengono raggiunte da sms che utilizzano in maniera assolutamente impropria il... Si parla di: Falsi sms sulla Tari inviati ai cittadini: Plures Alia invita a non rispondere / Notizie / Novità / Homepage. Lucera, allarme truffe sui tributi: falsi messaggi ingannano i cittadiniSegnalati possibili tentativi di truffa tramite messaggi su tributi comunali LUCERA – Il Comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza in merito a ... lucerabynight.it Truffe coi falsi messaggi Tari, segnalazioni nel ReggianoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it