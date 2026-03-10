Mercedes Vle | il van elettrico da 700 km di autonomia e fino a otto posti

La Mercedes Vle è un van elettrico che può percorrere fino a 700 km con una singola carica e offre fino a otto posti. La casa automobilistica di Stoccarda ha presentato il nuovo modello, sviluppato sulla piattaforma Van Architecture, destinato a essere utilizzato come veicolo multispazio. La vettura combina capacità di carico, spazio interno e tecnologia elettrica in un unico pacchetto.

Se il segmento dei Suv continua a rappresentare la prima scelta per molti automobilisti d'Italia ed europei, la nuova Mercedes Vle s'inserisce sul mercato con una proposta differente, ma soprattutto alternativa. Più che sfidare i veicoli a ruote alte, questa ammiraglia elettrica li affianca, riprendendo quella vocazione per i grandi spazi che un tempo non troppo lontano apparteneva alla Classe R. Sviluppata sulla piattaforma inedita Van Architecture, la monovolume di Stoccarda garantisce un'autonomia superiore ai 700 km e un abitacolo modulabile in grado di ospitare fino a otto passeggeri. Il design della Vle si distingue per un frontale massiccio e da una linea del tetto allungata, studiata per favorire l'efficienza.