Mercato Juventus | trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto

Da calcionews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta portando avanti le trattative per il rinnovo di contratto di Manuel Locatelli, che sembrano ormai in fase avanzata. L’obiettivo è arrivare alla firma entro breve tempo, anche se non sono state ancora comunicate date ufficiali. La società sta cercando di definire i dettagli contrattuali per assicurarsi il capitano, con l’intenzione di consolidare la rosa per la prossima stagione.

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