Mercato Juventus | trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto

La Juventus sta portando avanti le trattative per il rinnovo di contratto di Manuel Locatelli, che sembrano ormai in fase avanzata. L’obiettivo è arrivare alla firma entro breve tempo, anche se non sono state ancora comunicate date ufficiali. La società sta cercando di definire i dettagli contrattuali per assicurarsi il capitano, con l’intenzione di consolidare la rosa per la prossima stagione.

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