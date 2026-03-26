Rinnovo Spalletti vanno definiti solo gli ultimi aspetti | ecco quando potrebbe arrivare la firma del tecnico

Il rinnovo di contratto per l'allenatore toscano è in fase di definizione. Solo alcuni dettagli rimangono da concretizzare prima di arrivare alla firma ufficiale. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alla data precisa in cui potrebbe essere firmato il prolungamento. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo, ma nessuna decisione è ancora stata annunciata pubblicamente.

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