Montolivo consiglia | Alla Juventus servono due giocatori di questo tipo

Un ex calciatore ha recentemente commentato le esigenze della Juventus, affermando che la squadra avrebbe bisogno di due giocatori con caratteristiche specifiche. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista e si concentra sulle necessità di rinforzo nel reparto offensivo e di centrocampo. La discussione riguarda le tipologie di giocatori che potrebbero migliorare la rosa della squadra.

Il pensiero dell'ex centrocampista sulla squadra di Spalletti. Negli studi di Sky Sport, l'ex centrocampista Riccardo Montolivo ha analizzato le criticità strutturali della Juventus, individuando nella mancanza di stabilità e di leadership carismatica i principali ostacoli al ritorno ai vertici. Secondo Montolivo, la ricostruzione bianconera deve passare necessariamente da un consolidamento della guida tecnica prima ancora che da un restyling della rosa. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L'opinionista ha sottolineato come i continui scossoni degli ultimi anni abbiano minato le fondamenta del club: « Alla Juventus servono un paio di giocatori di altissimo livello? Di altissimo livello e soprattutto di grande personalità, secondo me.