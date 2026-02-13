Messina mareggiata al mercato Vascone | danni ai box ritardi nei lavori e polemiche tra Comune e opposizione

Messina, mareggiata al mercato Vascone: le onde hanno rotto i box e allagato alcune bancarelle, rallentando i lavori di ristrutturazione e alimentando le polemiche tra il Comune e l’opposizione.

Messina, il vento svela la fragilità del mercato Vascone: tra danni, polemiche e un cantiere senza fine. Una violenta mareggiata ha colpito Messina nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, danneggiando gravemente le strutture provvisorie del mercato Vascone. I box dei commercianti, già precari a causa dei ritardi nei lavori di riqualificazione, sono stati divelti dalle raffiche di vento, causando disagi e innescando un acceso dibattito politico tra l’amministrazione comunale e l’opposizione. Un’alba tra detriti e accuse. La scena che si è presentata stamattina all’alba ai commercianti del mercato Vascone è desolante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su messina mareggiata

La comunità di Camaro Sottomontagna aspetta da tempo il nuovo parco urbano.

Il mercato Vascone, coinvolto in lavori di subappalto da novembre scorso, si trova ancora in fase di stallo.

Ultime notizie su messina mareggiata

Argomenti discussi: Messina Works: al via il progetto per nuove opportunità occupazionali in città.

Messina: violenta mareggiata a Letojanni, onde fin sulla strada, il video20 Gennaio - Una forte mareggiata è in atto a Letojanni, sulla costa ionica messinese, dove il mare in tempesta sta colpendo con forza il litorale sotto la spinta del ciclone Harry. Fin dalle prime ... ilmeteo.it

Tempesta atlantica nel Messinese, attenzione alla mareggiata sulla costa tirrenica Oggi tutto il territorio sarà interessato da una bufera di ponente e maestrale. Scuole chiuse a Milazzo. Dalle 12 chiusi ville e cimiteri a Messina... - facebook.com facebook