Mercato Inter prosegue la telenovela Bastoni-Barcellona Romano | Si sta parlando c’è ottimismo ma accordi non ce ne sono…

Sul fronte del mercato dell’Inter, continua a tenere banco la trattativa per il trasferimento del difensore al Barcellona. Il club catalano ha manifestato interesse, ma fino a oggi non ci sono stati accordi ufficiali tra le parti. Un rappresentante dell’Inter ha dichiarato che si stanno svolgendo incontri e che c’è ottimismo, ma nessun accordo formale è stato raggiunto. La situazione rimane ancora in fase di discussione.