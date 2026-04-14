Mercato Inter prosegue la telenovela Bastoni-Barcellona Romano | Si sta parlando c’è ottimismo ma accordi non ce ne sono…
Sul fronte del mercato dell’Inter, continua a tenere banco la trattativa per il trasferimento del difensore al Barcellona. Il club catalano ha manifestato interesse, ma fino a oggi non ci sono stati accordi ufficiali tra le parti. Un rappresentante dell’Inter ha dichiarato che si stanno svolgendo incontri e che c’è ottimismo, ma nessun accordo formale è stato raggiunto. La situazione rimane ancora in fase di discussione.
Inter News 24 Mercato Inter, il difensore nerazzurro è finito nel mirino dei blaugrana, ma la trattativa tra i club non è ancora entrata nel vivo. Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana. Le indiscrezioni su un possibile trasferimento del centrale dell’ Inter al Barcellona si fanno sempre più insistenti, alimentando le preoccupazioni dei tifosi nerazzurri. Sulla questione è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha cercato di fare chiarezza su quella che promette di essere una delle telenovele più calde della prossima estate. Nonostante il forte interesse, non bisogna aspettarsi fumate bianche imminenti.🔗 Leggi su Internews24.com
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